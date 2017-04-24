Польская оппозиция требует завершить расследование смоленской катастрофы

ВАРШАВА, 24 апр — РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" требует завершения работы правительственной комиссии, которая заново расследует причины катастрофы самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. По мнению представителя партии, экс-замглавы МО Чеслава Мрочека, уход главы комиссии Вацлава Берчиньского со своей должности — ни что иное, как бегство.

Депутаты от "Гражданской платформы" внесли в сейм предложение о созыве заседания комиссии национальной обороны, где должен быть представлен отчет в письменной форме о работе комиссии. Как заявил Мрочек на пресс-конференции в понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском комиссия "озвучила очень сильные гипотезы, касающиеся, в частности, взрыва на борту Ту-154М, без представления, однако, доказательств этого".

Он также выразил недоумение по поводу того, что руководитель комиссии по расследованию смоленской катастрофы Вацлав Берчиньский на прошлой неделе сложил свои полномочия и, по некоторым данным, покинул страну. "Ну и где вы, председатель Берчиньский? В Соединенных Штатах. Иначе, как бегством, назвать это нельзя", — сказал Мрочек.

При этом он отметил, что вторая польская комиссия работает уже около 15 месяцев, и выразил недовольство результатами этой работы. "Это столько, сколько работала первая государственная комиссия под председательством министра Ежи Миллера, которая собрала целое досье, несколько тысяч страниц документации, определила ход событий и озвучила превентивные предложения. Пора бы комиссии закончить свою деятельность", — сказал депутат.

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши с супругой. Согласно отчету МАК о результатах техрасследования, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума высоты президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже возложила вину на российских авиадиспетчеров, а также заявила о том, что на борту произошел взрыв.

Вторую комиссию созвал министр обороны Антони Мачеревич, который уже несколько лет продвигает идею о виновности России в смоленской катастрофе. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, в последнее время и в самой Польше заявления Мачеревича по данной теме называют политически мотивированными. В частности, экс-советник президента Качиньского Михал Клебер называл "ужасным" число неправдивых обвинений в адрес отчета комиссии Миллера, заявив, что доверяет данному документу и считает его наиболее вероятным сценарием событий.

В седьмую годовщину трагедии под Смоленском вторая комиссия по расследованию катастрофы под руководством Берчиньского распространила материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных материалах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.