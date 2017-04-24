Депутат от социалистов заявила, что будет голосовать за Макрона

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Французский депутат от социалистов Сандрин Дусе заявила, что будет голосовать за экс-министра экономики Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы не допустить прихода к власти лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Ранее первый секретарь правящей во Франции Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис призвал избирателей не допустить прихода к власти в стране "Национального фронта" во втором туре выборов президента.

"Да, я поддерживаю Макрона и будут за него голосовать во втором туре выборов, чтобы мы могли избежать прихода к власти "Нацфронта", — заявила Дусе в ответ на вопрос РИА Новости о том, поддерживает ли она заявление первого секретаря партии о поддержке Макрона.

Отвечая на вопрос о том, считает ли она возможным создание коалиции Макрона и социалистов на парламентских выборах в июне, Дусе заявила, что "эту тему пока преждевременно обсуждать".

"Хоть мы и переживаем сейчас сложные моменты и перед нами много вызовов, это совсем не значит, что мы не являемся реальной силой на земле", — заявила Дусе, комментируя возможность выхода партии социалистов из тупика, связанного с поражением их кандидата в первом туре.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,53%, они проходят во второй тур, назначенный на 7 мая.