Транзитные рейсы возобновят полеты над Ираком впервые с 2014 года

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Самолеты, осуществляющие транзитные рейсы, возобновят с четверга полеты в воздушном пространстве Ирака впервые после запрета, наложенного в 2014 году Федеральным управлением авиации США (FAA), передает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на члена парламентского комитета Сабах Ат-Тамими.

"Маршруты, проходящие через воздушное пространство Ирака, вновь открыты после их закрытия в 2014 году", — заявила телеканалу Ат-Тамими.

По ее словам, новые воздушные пути для иностранных самолетов, пролетающих над территорией Ирака, будут открыты в четверг 27 апреля.

Авиавласти США запретили своим компаниям полеты над Ираком в 2014 году, после того как президент США Барак Обама сообщил, что одобрил ограниченные авиаудары по экстремистам в этой стране.