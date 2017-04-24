Посол ЕС на Украине назвал Россию основной угрозой в Черноморском регионе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава представительства Евросоюза на Украине Хью Мингарелли заявил, что ЕС рассматривает Россию как основную угрозу в Черном море, пишет УНИАН.

"Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе", — сказал Мингарелли.

Он отметил, что вхождение Крыма в состав России стало главным средством, которое помогло Москве усилить военное присутствие в регионе. Это, по словам дипломата, вызывает у Брюсселя серьезное беспокойство.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

В Москве не раз заявляли, что страна ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Глава МИД Сергей Лавров ранее пояснял, что Россия не будет втягиваться в навязываемую ей конфронтацию с США, НАТО и ЕС и сможет при любых обстоятельствах обеспечить свою безопасность.