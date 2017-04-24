В Таиланде при падении с парасейла пострадал мальчик из России, пишут СМИ

БАНГКОК, 24 апр – РИА Новости. Десятилетний мальчик из России, отдыхающий с родителями на острове Пхукет в Таиланде, пострадал при падении в море с двухметровой высоты при аварии парасейла — парашюта, который на тросе тянет за собой катер, сообщает в понедельник русскоязычная версия интернет-портала Phuket News.
Оба получили ушибы и были немедленно доставлены в больницу. Медицинское обследование не выявило серьезных травм ни у десятилетнего гражданина РФ, ни у инструктора, и после получения медицинской помощи оба пострадавших были выписаны из больницы.
Причиной снижения скорости катера, которая вызвала падение парасейла, стал навернувшийся на винт полиэтиленовый пакет большого размера, говорится в сообщении.