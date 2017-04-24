Суд не выселил из дома семьи экс-депутата Рады переселенцев с Донбасса

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Суд в Днепропетровской области отказал сыну экс-депутата Верховной рады Украины от Партии регионов Олега Царева Максиму в исковом заявлении о выселении семей переселенцев с Донбасса из имения Царевых, передает украинское агентство УНИАН.

Летом 2014 года в четырехэтажном доме Царева якобы с согласия его супруги поселились шесть семей переселенцев из Донбасса. В 2015 году сын экс-депутата подал на переселенцев в суд.

"Суд Днепропетровского района Днепропетровской области отказал сыну бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева Максиму в исковом заявлении о выселении семей вынужденных переселенцев из имения Царевых, расположенного в селе Старые Кодаки под Днепром", — говорится в сообщении агентства.

По его информации, соответствующее решение суд Днепропетровского района области принял в понедельник. При этом отмечается, что ни Максима Царева, ни его представителей на судебном заседании не было. Также агентство сообщило, что в поместье Царева продолжают проживать пять семей переселенцев с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

"Будет ли подавать сын Царева новые иски в суд в отношении других семей переселенцев, пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Царев — бывший депутат Рады Украины от Партии регионов. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.