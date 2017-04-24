Соборная мечеть в Париже призывала мусульман голосовать за Макрона

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Соборная мечеть в Париже призывает мусульман во Франции голосовать за прошедшего во второй тур президентских выборов экс-министра экономики Эммануэля Макрона, говорится в коммюнике мечети.
"Перед вторым туром, который обещает быть решающим для судьбы Франции и ее религиозных меньшинств, становится очевидным, что все французы должны в обязательном порядке сохранять единство и держаться вместе перед лицом реальной угрозы, воплощенной в ксенофобных идеях, опасных для нашей национальной сплоченности", — говорится в коммюнике имама Соборной мечети в Париже Далиля Бубакера.
По итогам первого тура президентских выборов во второй тур проходят основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 23,75% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,53%.
Второй тур выборов пройдет во Франции 7 мая.
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