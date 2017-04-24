МИД Германии оценил итоги первого тура выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции. Архивное фото

Первый тур президентских выборов во Франции. Архивное фото

БЕРЛИН, 24 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство иностранных дел Германии с облегчением оценивает итоги первого тура президентских выборов во Франции, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы с облегчением оцениваем то, что французские избиратели выбрали проевропейский курс", — сказал Шефер.

Он также выразил надежду, что французы не изменят свой выбор, голосуя во втором туре, который пройдёт 7 мая.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.