Редактор "Страна.ua" заявил о преследовании из-за критики властей Украины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело.

Ранее в отношении Гужвы на Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора украинского издания "Вести". На прошлой неделе "Страна.ua" опубликовала уже третью аудиозапись разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.

"Фабрикуется против меня новое уголовное дело. Очередная порция пленок Онищенко, вероятно, хорошо зашла. Это уже, получается, третье по счету уголовное дело, которое фабрикуется против меня. И вновь за неуплату налогов", — написал Гужва в понедельник в Facebook.

По его словам, следователь на допросе не предъявила ему конкретных обвинений, а в документе о выемке документов в рамках дела не указано никакой конкретики – даже сумма ущерба от неуплаты налогов.

Гужва сообщил, что предметом дела является возможная неуплата налогов при операциях с ценными бумагами, которые он проводил в 2013-2014 годах. При этом он отметил, что сдал налоговые декларации по всем этим операциям еще в 2014 и 2015 годах. Гужва считает странным, что у налоговой возникли вопросы к нему только сейчас. При этом он отметил, что ранее возбужденные против него уголовные дела "разваливаются".

Также он подчеркнул, что действия налоговой совпали во времени с публикацией "Страна.ua" новых "пленок Онищенко" и статьи о деятельности главы налоговой милиции Украины.