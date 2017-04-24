Редактор "Страна.ua" заявил о преследовании из-за критики властей Украины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело.
"Фабрикуется против меня новое уголовное дело. Очередная порция пленок Онищенко, вероятно, хорошо зашла. Это уже, получается, третье по счету уголовное дело, которое фабрикуется против меня. И вновь за неуплату налогов", — написал Гужва в понедельник в Facebook.
Гужва сообщил, что предметом дела является возможная неуплата налогов при операциях с ценными бумагами, которые он проводил в 2013-2014 годах. При этом он отметил, что сдал налоговые декларации по всем этим операциям еще в 2014 и 2015 годах. Гужва считает странным, что у налоговой возникли вопросы к нему только сейчас. При этом он отметил, что ранее возбужденные против него уголовные дела "разваливаются".
Также он подчеркнул, что действия налоговой совпали во времени с публикацией "Страна.ua" новых "пленок Онищенко" и статьи о деятельности главы налоговой милиции Украины.