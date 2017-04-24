Макрон наберет 61% голосов во втором туре выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Опрос общественного мнения, проведенный компанией OpinionWay, прочит победу во втором туре президентских выборов Эммануэлю Макрону.

Согласно опубликованным данным, основатель движения "Вперед!" наберет во втором туре 61% голосов. Глава "Национального Фронта" Марин Ле Пен при этом получит 39% голосов избирателей.

Опрос проводился компаниями OpinionWay и ORPI по заказу журнала Les Echos и Radio classique.

Предыдущие опросы общественного мнения, проведенные Ipsos и компанией Harris Interactive сразу же после объявления предварительных итогов первого тура, тоже предсказывали победу Макрона во втором туре 7 мая.

Ранее социологи высказывали мнение, что исход президентских выборов во Франции зависит от избирателей проигравших первый тур кандидатов Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона. По словам замруководителя исследовательского института общественного мнения Ifop Фредерика Даби, опросы показывают, что Макрон может получить 60%, а Ле Пен — 40%, но на это "относительно сбалансированное соотношение сил" могут повлиять несколько факторов.

По итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%, он также не прошел во второй тур, свидетельствуют данные МВД.