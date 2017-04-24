Макрон наберет 61% голосов во втором туре выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Опрос общественного мнения, проведенный компанией OpinionWay, прочит победу во втором туре президентских выборов Эммануэлю Макрону.
Опрос проводился компаниями OpinionWay и ORPI по заказу журнала Les Echos и Radio classique.
Предыдущие опросы общественного мнения, проведенные Ipsos и компанией Harris Interactive сразу же после объявления предварительных итогов первого тура, тоже предсказывали победу Макрона во втором туре 7 мая.
Ранее социологи высказывали мнение, что исход президентских выборов во Франции зависит от избирателей проигравших первый тур кандидатов Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона. По словам замруководителя исследовательского института общественного мнения Ifop Фредерика Даби, опросы показывают, что Макрон может получить 60%, а Ле Пен — 40%, но на это "относительно сбалансированное соотношение сил" могут повлиять несколько факторов.