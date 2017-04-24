Активисток Femen и фотографа арестовали после акции на голосовании Ле Пен

Активисток Femen задержали рядом с участком, где голосовала Ле Пен. Архивное фото

Активисток Femen задержали рядом с участком, где голосовала Ле Пен. Архивное фото

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Шесть активисток движения Femen, устроившие накануне акцию у избирательного участка, где голосовала кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, а также фотограф, освещавший происходящее, взяты под стражу во Франции.

Как передает портал France Info, в вину активисткам вменяют, в частности, неповиновение властям.

Акция прошла в воскресенье в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале, куда Ле Пен приехала принять участие в голосовании, а позднее ожидала итогов первого тура выборов в своем штабе.

О задержании фотографа стало известно вскоре после проведения акции в воскресенье. В фотоагентстве Hans Lucas ранее заявили, что "профессиональный фотограф Жакоб Крист, исполнявший свои обязанности, был задержан с применением силы".

В Twitter-аккаунте движения FEMEN разместили фотографии с акции. На них запечатлены полуобнаженные активистки в резиновых масках, изображающих лидеров ряда государств, включая президентов США, России и Сирии. Также девушки "нарядились" в отца Ле Пен — Жан-Мари и в бывшего главу Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.