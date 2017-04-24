Эрдоган обратился в прокуратуру из-за высказываний французского политолога

АНКАРА, 24 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подал жалобу в прокуратуру Анкары на профессора Французского института международных отношений Филиппа Моро-Дефаржа, допустившего скандальные высказывания в адрес турецкого лидера, передает в понедельник агентство Anadolu.

В эфире телеканала BFM Business Моро-Дефарж сказал, что, учитывая итоги конституционного референдума в Турции, остаются два пути: либо гражданская война, либо устранение Эрдогана.

Адвокат президента Турции Гусейн Айдын подал четырехстраничную жалобу в прокуратуру Анкары. Согласно статье 310 УК Турции, слова Моро-Дефаржа можно расценивать как призыв к покушению на президента, отмечается в жалобе. В ней также подчеркивается, что слова французского политолога выходят за рамки свободы слова и могут быть восприняты в качестве призыва к совершению преступления.

"Необходимо выяснить, кому именно был адресован призыв к физическому устранению президента, а также изучить связи Филиппа Моро-Дефаржа с террористическими организациями, в том числе PПK (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана — ред.) и организацией (оппозиционного проповедника) Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Важно возбудить уголовное дело по указанному факту", — говорится в жалобе.

Законодательство Турции допускает возбуждение уголовного дела в отношении иностранных граждан по данной категории преступлений.