В афганских тюрьмах систематически пытают заключенных, заявила ООН

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заключенные тюрем и следственных изоляторов Афганистана продолжают систематически подвергаются пыткам, говорится в обнародованном докладе правозащитников миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА-UNAMA).

Доклад объемом в 77 страниц вышел под названием "Положение связанных с конфликтом заключенных в тюрьмах Афганистана: воплощение национального плана Афганистана по ликвидации пыток". Первый доклад правозащитников на эту тему вышел в октябре 2011 года, с того времени уровень насилия в тюрьмах несколько снизился (46% против 39%).

Исследование основано на опросах 469 заключенных из 62 тюрем и следственных изоляторов, почти половина из которых заявили, что подвергались пыткам и избиениям. Правозащитники UNAMA также провели интервью с представителями власти, юристами, главами исправительных учреждений для оценки результатов по воплощению национального плана.

Согласно результатам доклада, 39% заключенных, опрошенных сотрудниками миссии ООН, предоставили данные о пытках и нарушении прав со стороны афганских правоохранительных органов. Самая худшая ситуация с применением пыток по отношению к заключенным наблюдается в провинции Кандагар.

"Несмотря на усилия национального директората безопасности Афганистана (NDS) по-прежнему широко распространена культура безнаказанности персонала NDS, предположительно, совершавшего пытки или жестоко обращавшегося (с заключенными – ред.)", — говорится в документе.

Миссия ООН также подчеркивает, что подобное положение вещей указывает на необходимость реформирования судебных, законодательных и правоохранительных органов. Правозащитники отмечают важность соблюдения национального и международного права, тщательного расследования всех случаев нарушения прав заключенных, обеспечения заключенных возможностью пройти реабилитацию, а также усилий по предотвращению применения пыток в исправительных учреждениях.

Предыдущий доклад о пытках в афганских тюрьмах был опубликован в 2015 году. Его данные свидетельствовали, что 35% заключенных афганских тюрем жаловались на пытки и нарушение их прав.