СМИ: Трамп не будет увольнять пресс-секретаря из-за его высокого рейтинга

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается увольнять пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера по причине его высокого рейтинга, пишет газета Washington Post.

Как пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Трамп заявил об этом в марте во время рабочего ужина в Белом доме. "Я не уволю Шона Спайсера. Этот парень получает отличные рейтинги. Все сразу подключаются", — приводит издание слова Трампа. По данным издания, президент США даже сравнил ежедневные брифинги Спайсера с дневными мыльными операми, при этом отметив, что его пресс-секретарь собирает примерно столько же зрителей.

Ранее в апреле Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. Журналисты после брифинга попытались уточнить, знает ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры.

На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что ему об этом известно, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах. Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против граждан своей страны "таким же образом", как это якобы делает президент Сирии Башар Асад.

Лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала уволить Спайсера за неудачное сравнение. Сам пресс-секретарь президента США извинился за свое заявление, назвав его "бестактным".