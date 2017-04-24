Общественники потребовали наказать Скрипку за высказывания о гетто

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Украинская общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты" подала жалобу в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности певца Олега Скрипку, который предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский.

Ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Глава МВД Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Пранкеры позвонили Скрипке от имени Авакова, в разговоре с ними музыкант извинился за свои слова. Позднее Скрипка заявил, что "в бесправном гетто" на Украине живут и украиноязычные граждане, а его предыдущее заявление якобы исказили.

"Институт правовой политики и социальной защиты", действительно, подал жалобу в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности Олега Скрипку за разжигание межнациональной ненависти и вражды", — написала глава наблюдательного совета организации Ирина Бережная на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, в прокуратуре Киева РИА Новости не смогли подтвердить или опровергнуть, поступало ли такое заявление.