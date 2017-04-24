Общественники потребовали наказать Скрипку за высказывания о гетто

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Украинская общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты" подала жалобу в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности певца Олега Скрипку, который предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский.
"Институт правовой политики и социальной защиты", действительно, подал жалобу в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности Олега Скрипку за разжигание межнациональной ненависти и вражды", — написала глава наблюдательного совета организации Ирина Бережная на своей странице в Facebook.
Вместе с тем, в прокуратуре Киева РИА Новости не смогли подтвердить или опровергнуть, поступало ли такое заявление.