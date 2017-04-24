Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме

Полицейское оцепление на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. Архивное фото

Полицейское оцепление на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. Архивное фото

СТОКГОЛЬМ, 24 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Стокгольма задержала еще одного человека, который может быть причастен к теракту в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, сообщает полиция шведской столицы.

"Человека задержали в воскресенье, 23 апреля. Задержание осуществлено в результате совместной операции полиции и полиции безопасности после обработки большого количества материалов предварительного следствия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что какие-либо подробности о задержанном пока сообщаться не будут, прокурор должен принять решение о его аресте не позднее 26 апреля.

В пятницу, 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти классифицировали произошедшее как теракт.

Ранее в Швеции по делу о теракте в Стокгольме были задержаны два человека, один из них — 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который, как считает следствие, находился за рулем грузовика.