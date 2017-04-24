В Ташкенте стартовала акция "Георгиевская ленточка"

ТАШКЕНТ, 24 апр — РИА Новости. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте стартовала акция "Георгиевская лента", посвященная Дню Победы.

"Георгиевская ленточка" — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 года по инициативе "РИА Новости" и РООСПМ "Студенческая община". Акция проводится ежегодно с 24 апреля по 12 мая.

Желающие могут поддержать акцию, для этого необходимо получить ленточки по адресу: Ташкент, ултца Восита Вахидова, дом 53. Выдача происходит круглосуточно, сообщила пресс-служба Россотрудничества.

В 2008 году Георгиевские ленточки распространялись в более чем 30 странах. За 6 лет проведения акции было распространено более 50 миллионов ленточек по всему миру. Страны, в которых акция проходит наиболее активно, — Россия, Кыргызстан, Казахстан, Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, Германия, Китай, Вьетнам, Бельгия, Афганистан.

Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годы". Ленточки, раздающиеся в рамках данной акции, называют георгиевскими, хотя критики утверждают, что на самом деле они соответствуют гвардейским, так как означают символ победы в Великой Отечественной войне и имеют оранжевый цвет полосок, а не желтый. Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи.