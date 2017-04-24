В Нагорном Карабахе заявили о 70 нарушениях перемирия за сутки
11:1224.04.2017
(обновлено: 11:15 24.04.2017)
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ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в понедельник о 70 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.
"Двадцать третьего апреля и в ночь на 24 апреля вооруженные силы Азербайджана 70 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В северо-восточном направлении передовой азербайджанские ВС применили также станковые противотанковые гранатометы, а на восточном участке – ручные противотанковые гранатометы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, для подавления активности противника передовые подразделения армии обороны НКР прибегли к ответным действиям и продолжили осуществлять боевое дежурство.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>