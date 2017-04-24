Генпрокуратура России подтвердила выдачу Украине экс-начальника ГАИ Киева

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генпрокуратура РФ подтвердила выдачу Украине бывшего начальника Госавтоинспекции Киева Николая Макаренко, который обвиняется во взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 апреля сообщил, что Россия экстрадировала на Украину задержанного в РФ бывшего главу Госавтоинспекции Киева Николая Макаренко. Позже пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец сообщила на своей странице в Facebook, что Печерский районный суд Киева арестовал Макаренко с возможностью внесения залога в сумме около 186 тысяч долларов.

"ГП РФ 02.03.2017 удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Украины о выдаче Макаренко Н.Н. для привлечения к уголовной ответственности за получение неправомерной выгоды должностным лицом по ч. 3 ст. 368 УК Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки препятствий к выдаче Макаренко, предусмотренных международными договорами и законодательством РФ, не установлено. Решение о выдаче Макаренко также не обжаловал, и оно вступило в законную силу. Также в Генпрокуратуре подтвердили, что Макаренко был передан правоохранительным органам Украины 7 апреля.