СМИ: треть сторонников Фийона, Меланшона и Амона не хотят больше голосовать

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Около одной трети сторонников не прошедших во второй тур президентских выборов во Франции кандидатов — Франсуа Фийона, Жан-Люк Меланшона и Бенуа Амона — не будут голосовать за победителей первого тура — Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, пишет в понедельник электронная версия газеты Politico.

По данным министерства внутренних дел Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен – 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Меланшон набрал 19,64%.

"Преимуществом Марона перед Ле Пен являются сторонники Франсуа Фийона и Бенуа Амона, но до одной трети их готовы проголосовать пустым бюллетенем или не прийти на избирательные участки", — пишет интернет-издание.

Politico называет также "большим вопросом" то, "способен ли каждый из кандидатов (Макрон и Ле Пен – ред.) добиться парламентского большинства на выборах, которые пройдут в июне".

Бывшие соперники Макрона — Фийон и представитель правящей "Социалистической партии" Амон — призвали своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре выборов президента 7 мая.

Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Меланшон выразил надежду на то, что его сторонники сами определятся с тем, кому отдать голоса.