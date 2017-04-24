Афганские силовики за 48 часов уничтожили более 130 боевиков

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики в Афганистане в ходе спецоперации за 48 часов ликвидировали 80 боевиков террористической организации "Исламское государство"*, а также более 50 членов других радикальных движений, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным министерства, 10 боевиков были уничтожены авиаударами афганских ВС в провинции Гур, еще 70 исламистов ликвидировали в провинции Нангархар. В ходе спецоперации военным также удалось разрушить шесть убежищ боевиков.

Как сообщается, в результате операции в Кундузе были ликвидированы еще 35 повстанцев, включая одного из главарей радикального движения "Талибан"* Муллу Бурхана. В провинциях Забул и Урузган также прошли операции по "зачистке", в ходе которых погибли 23 боевика.

* Движение "Талибан" и группировка "Исламское государство" (ИГ) — террористические организации, запрещенные в России.