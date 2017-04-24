В Одессе ограбили храм УПЦ Московского патриархата

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестные ограбили в Одессе храм Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщается на сайте одесской епархии.
Как отмечается, инцидент произошёл в ночь на воскресенье. При этом злоумышленники облили маслом и вином облачения священнослужителей, повредили церковную утварь, а в подсобном помещении, где хранились продукты для малоимущих, воры специально порезали ножами мешки с крупами и смешали их с грязью.
Правонарушители разбили и ограбили икону святого великомученика Димитрия Солунского, которая была украшена приношениями от одесситов в благодарность за исцеление болезней и благополучное решение сложных житейских ситуаций.
"К большому сожалению, прибывшие сотрудники централизованной охраны не обнаружили воров, которые дерзко орудовали в храме. Полностью картина преступления обнаружилась только утром по прибытию на воскресное богослужение духовенства храма", — отмечается в сообщении.
В епархии напомнили, что за последние несколько подобное кощунство произошло почти в 50 храмах Одесской епархии.
Семнадцатого января неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра УПЦ МП в Киеве, забросав его "коктейлями Молотова". Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога храма. Тогда же глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что "это уже тринадцатое нападение на храмы за последний год".