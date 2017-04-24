РПК атаковала турецких солдат, предположительно готовившихся войти в Ирак

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Партизаны Народных сил самообороны (HPG), боевого крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, атаковали турецких солдат на границе с Ираком, сообщило курдское агентство Firat.

По данным агентства, нападение произошло в районе Хефтанин (Heftanin) на границе с Ираком.

"Турецкие отряды понесли большие потери, столкновения продолжаются", — сообщило агентство.

По предположению агентства, турецкие отряды в этом районе готовятся к вторжению в Ирак. Ранее турецкие власти заявляли, что будут проводить в регионах Кандиль и Шенгал (Синджар) на севере Ирака операции против отрядов Рабочей партии Курдистана. РПК, в свою очередь, использует Кандиль как базу для нападений на турецкую территорию. В последнее время, по сообщению курдских источников, турки усилили авиабомбардировки объектов РПК в Кандиле.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10091 бойца PПK. Курды называют эти данные завышенными.