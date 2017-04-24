Итальянского журналиста, проведшего 15 дней в турецкой тюрьме, освободили

РИМ, 24 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянский журналист, блогер и кинодокументалист Габриэль Дель Гранде, проведший 15 дней в турецкой тюрьме без объяснения причин задержания, освобожден и возвращается на родину, сообщил в понедельник утром в микроблоге в Twitter глава МИД Италии Анджелино Алфано.

"Дель Гранде свободен. Я разговаривал с ним, он возвращается в Италию. Рад был оповестить об этом его родных. Мы ждем его", — написал министр.

Ожидается, что журналист прибудет на самолете в аэропорт Болоньи около 10.00 (11.00 мск). Там его будут встречать родственники и Алфано.

Дель Гранде, давно занимавшийся темой миграционного кризиса, был задержан 9 апреля в Турции близ границы с Сирией. При задержании у него отобрали личные вещи, в том числе мобильный телефон. Только 18 апреля ему впервые дали возможность позвонить родственникам и ближайшим друзьям в Италию. В телефонном разговоре журналист заявил, что начинает голодовку в знак протеста против нарушения его прав.

По словам Дель Гранде, несмотря на то, что его документы были в полном порядке, он был задержан представителями турецких властей, которые официально не предъявили ему никаких обвинений. Ему также не сказали, на какой срок он задержан, и не разрешали получить помощь адвоката.

После этого Алфано провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого потребовал немедленно освободить соотечественника. Министр также распорядился направить в турецкий город Мугла, где содержался Дель Гранде, итальянского консула в Измире, который должен был посетить журналиста в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

Задержание Дель Гранде в Турции вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах. В социальных сетях была начата широкая кампания в поддержку блогера, в ряде итальянских городов прошли акции с требованием немедленно выпустить его на свободу. За освобождение Дель Гранде высказались многие известные общественные деятели, политики, журналисты, кинематографисты.

Алфано заявил новостному телеканалу RaiNews 24, что "молчаливая работа" итальянских дипломатов, направленная на освобождение Дель Гранда, продолжалась все последние дни, в том числе, всю минувшую ночь.