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В мире

Дипломаты России и Китая рассказали об истории создания ШОС

09:0024.04.2017
(обновлено: 10:28 24.04.2017)
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© Sputnik / Болат ШайхиновПерейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фотоФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. О том, как удалось России, Китаю, Казахстану, Таджикистану, Киргизии за последние двадцать лет добиться успехов в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе, о том как "Шанхайская пятерка" превратилась в ШОС  рассказали в преддверии юбилея подписания "Шанхайского" и "Московского" соглашений в совместной статье посол по особым поручениям МИД России Евгений Томихин и заместитель директора департамента по вопросам границы и морским делам МИД Китая Ван Вэньли.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Атамбаев: чем крепче ШОС, тем стабильнее будет в мире
В апреле 1996 года в Шанхае между Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан (Совместная Сторона) и Китайской Народной Республикой (Китайская Сторона) было подписано Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы (Далее – "Шанхайское" соглашение). С этого момента в международную политику прочно вошло понятие "Шанхайская пятерка".

В Соглашении предусмотрено взаимное ненападение вооруженных сил в районе границы, отказ от проведения военных маневров, направленных друг против друга, ограничение масштабов, сфер и числа военных учений, уведомление друг друга о военной деятельности в районе границы вглубь до 100 километров, приглашение друг друга на военные учения в приграничных регионах, принятие мер по предотвращению опасной военной деятельности в приграничных регионах, активизация дружественных обменов между вооруженными силами, размещенными в районе границы, и пограничными войсками.

Соглашение не только способствовало обеспечению мира, стабильности и спокойствия в районе границы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Китая, но и положило начало формированию новой модели коллективной безопасности, направленной на поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ставшей первым международным многосторонним механизмом такого рода в данном регионе.

Год спустя, в апреле 1997 года в Москве лидерами государств "Шанхайской пятерки" был сделан следующий важный шаг – подписано Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе общей границы, то есть "Московское" соглашение.
В соответствии с этим документом Стороны сократили вооруженные силы, дислоцированные в районе границы, включая сухопутные войска, ВВС, силы противовоздушной обороны и пограничные войска, а также количество главных видов их оружия до минимального уровня, который соответствует оборонительному характеру. Стороны обязались не применять силу или угрожать ее использованием друг против друга, не стремиться к одностороннему военному превосходству. Была создана также система регулярного обмена данными о вооруженных силах в районе границы.

В целях реализации "Шанхайского" и "Московского" соглашений был сформирован специальный механизм – Совместная Контрольная Группа (СКГ), которая приступила к работе в 1999 году и проводит сессии дважды в год. Стороны ежегодно проводят инспектирование объектов вооруженных сил и пограничных войск в географических пределах применения "Московского" соглашения. Опыт показал, что СКГ – этот своего рода уникальный формат – выдержала испытания временем и отвечает практическим потребностям пятерки в реализации обоих соглашений.

Оглядываясь на прошедший период, можно с удовлетворением отметить, что пяти государствам удалось добиться успехов в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе. Лучшим подтверждением этого стало создание в июне 2001 года на основе "Шанхайской пятерки" Шанхайской организации сотрудничества, которая к настоящему времени стала важным фактором региональной и глобальной стабильности, а ее авторитет снискал уважение многих государств, изъявивших желание стать полноправными участниками, наблюдателями и партнерами по диалогу. Теперь в ее ряды в той или иной степени вовлечены государства на обширном пространстве евразийского континента от Балтики и Черного моря до морей Тихого и Индийского океанов.

Уникальность "Шанхайского" и "Московского" соглашений особо ярко видна сегодня, когда в международных отношениях наблюдается нарастающая нестабильность, обостряются региональные конфликты, угрожающие безопасности не только соседних государств, но целых групп государств. В такой ситуации важно посылать международному сообществу ясный сигнал о том, что выработанная нашими пятью странами модель взаимодействия в такой деликатной и чувствительной области, как национальная безопасность прошла испытание временем. Такая модель может быть работоспособной лишь в условиях высокого уровня взаимного доверия, которое достигнуто в отношениях России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая.

Военно-политическое взаимодействие в рамках СКГ подтверждает способность государств объединяться с целью решения непростых задач, адекватного реагирования на вызовы и угрозы миру и стабильности в регионе.

"Шанхайское" и "Московское" соглашения являются примерами для разных государств, ищущих пути разрядки обстановки на границе со своими соседями, укрепляют фундамент добрососедства и создают благоприятный фон для активного, широкого и результативного сотрудничества между пятью странами в самых различных сферах.

Скульптура Шанхайский дух в штаб-квартире ШОС в Пекине
© РИА Новости . Жанна Манукян
В Пекине в штаб-квартире ШОС открыли скульптуру "Шанхайский дух"
Между странами-участницами СКГ на регулярной основе и на различных площадках проводятся контакты на уровне глав государств, правительств, министров иностранных дел и министров обороны, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы углубления сотрудничества и противодействия разного рода вызовам. А в рамках ШОС, куда входят все наши пять государств, серьезный акцент делается на взаимодействие по линии оборонных ведомств и развитие партнерских связей с упором на координацию антитеррористических усилий сторон, в том числе через проведение регулярных антитеррористических учений "Мирная миссия".

Слаженное взаимодействие, высокоэффективная и конструктивная работа сторон в рамках СКГ не только укрепляют созданный в конце прошлого века механизм, но и способствуют миру, безопасности и стабильности в регионе, укрепляют отношения взаимного доверия, добрососедства и дружбы четырех государств с Китаем, что необходимо для развития многопрофильного сотрудничества между ними в сфере экономики, инвестиций и культурно-гуманитарного взаимодействия. Уверены, что "Шанхайское" и "Московское" соглашения будут и впредь выполнять свое предназначение, работая на благо интересов пяти государств и являясь важным фактором стабильности в регионе.

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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