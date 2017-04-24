Генконструктор рассказал, как С-300 могли защитить Сербию от агрессии НАТО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Наличие зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 в Сербии в 1999 году могло бы предотвратить агрессию НАТО против этой страны, заявил генеральный конструктор Концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз — Антей" Павел Созинов.
"Я не исключаю, что если бы там была своевременно развернута "трехсотка", то конфликта удалось бы избежать. Наличие С-300 в Сербии кардинально бы изменило взгляды стран НАТО на решение этой задачи силовым способом", — сказал Созинов в интервью журналу "Национальная оборона", опубликованном в номере, который вышел в свет в понедельник.
Он подчеркнул, что пилотируемая авиация, если ей не противодействовать, позволяет решить задачу с очень высокой эффективностью. "Поэтому крайне важно было, если мы говорим про Югославию, заблокировать такую возможность", — резюмировал Созинов.
Он добавил, что при создании ЗРС С-300 и С-400 изначально стояла задача по защите всего спектра средств воздушно-космического нападения: начиная с крылатых ракет, летящих на предельно малых высотах, в том числе над водной поверхностью, и вплоть до высоты 27 километров. "Использование данной системы однозначно покрывает весь диапазон применения аэродинамических целей класса "самолет", автоматических дрейфующих аэростатов и так далее", — заключил генеральный конструктор Концерна ВКО "Алмаз — Антей".