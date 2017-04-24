Узбекистан и Нидерланды будут обмениваться налоговой информацией

ТАШКЕНТ, 24 апр — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил протокол о поправках в соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, следует из документа, обнародованного в понедельник.

Протокол, подписанный в Гааге 6 февраля, вносит в соглашение пункт, в соответствии с которым стороны могут обмениваться налоговой информацией по требованию одной из сторон. В частности, стороны должны будут раскрывать данные, относящиеся к банковской тайне.

Глава Узбекистана поручил министерству иностранных дел республики направить соответствующее уведомление о выполнении узбекской стороной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора, указывается в постановлении.

Протокол базируется на стандартах, выработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и предусматривает необходимость подачи специального запроса, в частности, подаваемого в рамках проведения уголовных дел, связанных с коррупцией и финансовыми махинациями.

В конце марта банк ING опубликовал годовой отчет, в котором сообщается, что власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING. Газета Het Financieele Dagblad сообщила, что расследование связано с делом о даче взятки дочери экс-президента Узбекистана, в котором подозревают VimpelCom и ряд других компаний.

Прокуратура Нидерландов подтвердила РИА Новости, что в рамках расследования в отношении ING гособвинители изучают платежи, осуществленные VimpelCom компании чиновника из правительства Узбекистана.