В Киргизии задержали боевика, прошедшего подготовку в Сирии

БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о задержании в республике боевика международной террористической организации, прошедшего подготовку на стороне экстремистов в Сирии.

"В ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов для участия в вооруженном конфликте в Сирии и обратной переброски для совершения террористических акций задержан член международной террористической организации "А.Ф.", 1994 года рождения, гражданин Киргизстана, уроженец Джалал-Абадской области", — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, задержанный в 2016 году был завербован членами международной террористической организации для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии. "В настоящее время в его отношении проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия", — заявили в ГКНБ.

На прошлой неделе ГКНБ Киргизии сообщил о задержании боевика, который, по данным спецслужб, прошел подготовку и "получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования дня Победы". По информации ведомства, на территории Сирии он принимал личное участие в проводимых боевиками массовых казнях пленных.