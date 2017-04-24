Марин Ле Пен лидирует в голосовании в 47 департаментах, Макрон - в 42

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава избирательной кампании лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен Давид Рашлин заявил в эфире радиостанции France Inter, что Ле Пен заняла лидирующие позиции в голосовании в 47 департаментах страны, в то время как ее соперник экс-министр экономики Эммануэль Макрон — в 42.

"Марин заняла лидирующее место в 47 департаментах, против 42 у господина Макрона", — заявил Рашлин. По его словам, это демонстрирует динамику в президентских выборах. Он также отметил, что такие результаты являются историческими.

Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.

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