Меланшон после выбывания из президентской гонки "передал факел" молодежи

Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле

Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, выбывший в ночь на понедельник из гонки за пост главы государства, выступая перед сторонниками, предложил им "перенять факел".

"Это ваши прекрасные улыбки, ваши горящие глаза, ваши песни, ваша любовь к завтрашнему дню. И вот, новое утро наступает. Вам, молодые люди, предстоит перенять миссию и перенести светоч в то место, которое я укажу, а также держаться друг за друга. Вперед, мы — непокорившаяся Франция, сегодня и всегда", — этими словами поблагодарил Меланшон своих соратников.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные МВД Франции по итогам подсчета 97,47% бюллетеней.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,94% голосов. Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,62%.

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