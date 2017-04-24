Французский депутат раскритиковал экономические идеи Макрона

ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Экономические идеи кандидата в президенты Францции Эммануэля Макрона могут лишить Францию классовой прослойки, правые должны объединиться на парламентских выборах в июне, чтобы не допустить этого, заявил РИА Новости французский депутат от республиканской партии Николя Дюик.
По его словам, экономические идеи Макрона могут лишить Францию классовой прослойки.
"Идеи Макрона опасны для тех, кого мы зовем "свободными профессионалами", то есть преподавателей и врачей. Кроме того, его налоговая политика уничтожит верхнюю прослойку среднего класса во Франции и превратит страну в двухклассовую — с пролетариатом и очень состоятельным высшим классом", — сказал он.
Парламентарий также не стал бы советовать голосовать за "нереалистичную экономическую программу "Национального Фронта".
"Идеи Ле Пен, касающиеся иммиграции и национальной идентичности — это то, что я могу понять, но ее экономическая программа не реалистична. Никто не может в реальности верить в то, что люди могут выходить на пенсию в 60 лет, или что Франция может легко выйти из Евро", — добавил он.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>