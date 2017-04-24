Французский депутат раскритиковал экономические идеи Макрона

ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Экономические идеи кандидата в президенты Францции Эммануэля Макрона могут лишить Францию классовой прослойки, правые должны объединиться на парламентских выборах в июне, чтобы не допустить этого, заявил РИА Новости французский депутат от республиканской партии Николя Дюик.

"Основная битва развернется на выборах депутатов. Я полагаю, что сейчас велики шансы Макрона быть избранным (президентом), и я надеюсь, что Франция получит другое большинство среди законодателей, чтобы мы могли противостоять деструктивным идеям Макрона, касающимся французской экономики", — сказал он.

По его словам, экономические идеи Макрона могут лишить Францию классовой прослойки.

"Идеи Макрона опасны для тех, кого мы зовем "свободными профессионалами", то есть преподавателей и врачей. Кроме того, его налоговая политика уничтожит верхнюю прослойку среднего класса во Франции и превратит страну в двухклассовую — с пролетариатом и очень состоятельным высшим классом", — сказал он.

Дюик отметил, что не стал бы сам голосовать за подобного кандидата и "не согласен с теми, кто призвал голосовать за него в моей политической партии".

Парламентарий также не стал бы советовать голосовать за "нереалистичную экономическую программу "Национального Фронта".

"Идеи Ле Пен, касающиеся иммиграции и национальной идентичности — это то, что я могу понять, но ее экономическая программа не реалистична. Никто не может в реальности верить в то, что люди могут выходить на пенсию в 60 лет, или что Франция может легко выйти из Евро", — добавил он.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>