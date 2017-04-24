Макрон заявил, что хочет стать президентом всех французов

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон, лидирующий во второй тур выборов, заявил, что намерен через две недели стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов".

По его словам, он с оптимизмом смотрит на перспективы второго тура. "Я хочу через две недели стать вашим президентом, президентом всего народа Франции, президентом патриотов перед угрозой националистов", — заявил он, выступая перед своими сторонниками.

Он отметил, что ему "предстоит еще больше сплотить людей, примирить Францию, чтобы победить через две недели". Для этого он должен, уже начиная с этого момента, начать "выстраивать широкую коалицию для управления и перехода", и для этого нужны новые лица, новые таланты.

"От вашего имени я пронесу во второй тур ваши требования оптимизма и голос надежды для нашей страны и Европы", — сказал Макрон. По его словам, он намерен строить "сильную Францию в Европе, которая защищает". Макрон также заявил о необходимости "придать импульс европейскому строительству".

При этом он отметил поражение двух ключевых политических сил – левых и правоцентристов, которые руководили страной последние 30 лет.

"Вызов состоит не в том, чтобы пойти голосовать против кого бы то ни было, вызов в том, чтобы окончательно порвать с системой, которая оказалась не способной решать проблемы нашей страны", — заявил кандидат.

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