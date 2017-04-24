Могерини назвала выход Макрона во II тур выборов надеждой поколения

Главный уполномоченный Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото

Главный уполномоченный Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила выход Эммануэля Макрона во второй тур выборов президента Франции сообщением в Twitter.

В своем микроблоге она написала о результате Макрона, добавив, что это является "надеждой и будущим нашего поколения".

Макрон вырвался вперед на выборах во Франции, обходя лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования. По данным на 22.34 по местному времени (22.34 мск), после подсчета 26,1 миллионов бюллетеней (около 70%), Макрон получает 23,11%, Марин Ле Пен — 23,08%.

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