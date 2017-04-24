Сторонники Макрона покидают место проведения предвыборного митинга

ПАРИЖ, 23 впр — РИА Новости. Сторонники Эммануэля Макрона покидают место проведения предвыборного митинга движения En Marche на территории выставочного комплекса Порт де Версай, передает корреспондент РИА Новости.
Сам Макрон после выступления ушел за кулисы вместе со своими ближайшими сторонниками и частью предвыборного штаба.
По данным на 22.34 по местному времени (22.34 мск), после подсчета 26,1 миллионов бюллетеней (около 70%), Макрон получает 23,11%, Марин Ле Пен — 23,08%.
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