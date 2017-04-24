Сторонники Макрона покидают место проведения предвыборного митинга

Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.

Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.

ПАРИЖ, 23 впр — РИА Новости. Сторонники Эммануэля Макрона покидают место проведения предвыборного митинга движения En Marche на территории выставочного комплекса Порт де Версай, передает корреспондент РИА Новости.

Люди начали покидать место проведения митинга еще до окончания выступления Макрона. В настоящий момент в здании остаются только журналисты и несколько десятков сторонников Макрона. На полу валяются смятые портреты лидера En Marche, флаги Франции и мусор.

Сам Макрон после выступления ушел за кулисы вместе со своими ближайшими сторонниками и частью предвыборного штаба.

По данным на 22.34 по местному времени (22.34 мск), после подсчета 26,1 миллионов бюллетеней (около 70%), Макрон получает 23,11%, Марин Ле Пен — 23,08%.

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