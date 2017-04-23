Косачев: нынешние выборы президента Франции напоминают выборы в США

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Состоявшиеся в воскресенье во Франции выборы президента очень похожи на последние президентские выборы в США: соперничают "безнадёжность в сохранении прежней политики, с одной стороны, и надежды на перемены, с другой", считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Согласно первым данным МВД и опросов, лидер Национального фронта Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон выходят во второй тур президентских выборов.

"Первое впечатление от французских выборов: очень похоже на США. И там сошлись, и тут во втором туре будут соперничать безнадёжность в сохранении прежней политики, с одной стороны, и надежды на перемены, с другой. Там, правда, безнадёжность была женского рода, а здесь наоборот", — написал российский сенатор в Facebook.

Он обратил внимание на то, что проигравшие кандидаты, как и ожидалось, уже начинают отдавать голоса за Макрона.

"Ле Пен придётся рассчитывать только на себя. И все же надежда умирает последней", — заключил Косачев.