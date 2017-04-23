Экономист считает, что риск выхода Франции из Евросоюза еще не снят

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Мария Князева. Риск выхода Франции из состава Евросоюза (Frexit) полностью еще не снят, это произойдет, если второй тур президентских выборов выиграет экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, считает старший экономист ING-DiBa Карстен Бржески.

"Вообще говоря, риск Frexit всегда был преувеличен многими участниками рынка. Очевидно, риск полностью исчезнет, лишь если Макрон выиграет второй раунд", — сказал он РИА Новости.

По данным МВД Франции на 22.10 по местному времени (23.10 мск) после подсчета 22,6 миллиона бюллетеней (около 60%), Ле Пен получает 23,54%, Макрон — 22,82%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон третий — 19,69%, четвертый — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 18,47%.

"Сегодняшний результат должен привести к некоторому облегчению на рынках", — считает Бржески, не исключая и некоторое укрепление евро.

Это облечение может быть вызвано исчезновением возможности второго тура выборов будет между Ле Пен и Меланшоном, следует из его слов. Бжески считает, что такой исход первого тура был бы для финансовых рынков худшим сценарием из всех возможных.