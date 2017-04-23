В Саудовской Аравии из-за неисправности вынужденно сел самолет

ДОХА, 23 апр — РИА Новости. Летевший из саудовского города Джидда в индийский Ченнаи (Мадрас) самолет национального перевозчика Saudia совершил вынужденную посадку в аэропорту у города Даммама на востоке королевства из-за неисправности в гидравлической системе, сообщило саудовское электронное издание "Сабк".

По информации издания, командир самолета, на борту которого находились 127 пассажиров, запросил у диспетчеров аэропорта короля Фахда в Даммаме вынужденную посадку из-за "технической неисправности".

Никто из пассажиров не пострадал.

Представители авиакомпании не исключают, что после ремонта судно сможет продолжить полет в Индию.