Американский социолог: Ле Пен не удастся повторить "эффект Трампа"

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен не удастся повторить во втором туре президентских выборов во Франции неожиданный результат американских выборов и британского референдума о выходе из ЕС, считает американский социолог Нейт Сильвер.

Сильвер и его сайт FiveThirtyEight были в числе немногих американских социологов, которые допускали победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года. Большинство ученых считали победу Трампа крайне маловероятной.

"Все, кто говорят, что "Ле Пен может выиграть, ибо есть Трамп!", в принципе не разбираются в цифрах. Их ситуации совсем нельзя сравнивать", — написал Сильвер в воскресенье.

"Клинтон опережала Трампа на 2-3 процентных пункта, "остаться" опережало "выйти" (в Великобритании — ред.) на 1-2 пункта, а Макрон опережает Ле Пен на 26 пунктов в опросах на второй тур", — добавил Сильвер.

По данным МВД на 22.10 по местному времени (23.10 мск) после подсчета 22,6 миллионов бюллетеней (около 60%), Ле Пен получает 23,54%, центрист Эммануэль Макрон — 22,82%.

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