Меланшон обещает воздержаться от заявлений до официальных данных в полночь

ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который согласно предварительным оценкам телеканалов и исследовательских институтов, а также промежуточным данным МВД, не прошел во второй тур, заявил, что будет дожидаться официальных данных по итогам голосования в полночь.

По его словам, до объявления МВД новых официальных данных в 0.00 он воздержится от каких-либо заявлений, в том числе о дальнейших действиях.

Кандидат в президенты, набравший по данным МВД после подсчета 50,3% бюллетеней 18,28%, также заявил, что горд достигнутым в первом туре.