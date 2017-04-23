Клинцевич: выборы во Франции показали, что западное общество разобщено

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выборы во Франции продемонстрировали крайний разброс мнений электората и показали, что сегодня во многих странах Западах набирает силу тенденция атомизации общества, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, очевидно, что во втором туре у Макрона больше шансов на победу, чем у Ле Пен: уже сейчас многие проигравшие кандидаты призывают своих сторонников голосовать именно за него.

По итогам подсчета более 50% голосов, председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции, набирая, соответственно, 24,10% и 22,44%. Идущий третьим кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон получает 19,57%.