Могерини выразила соболезнования семье погибшего в Донбассе члена ОБСЕ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила соболезнования семье погибшего члена миссии ОБСЕ в Донбассе.

"Наши соболезнования семье погибшего. Я надеюсь на быстрое восстановление других пострадавших в этом инциденте, который нуждается в тщательном расследовании. Я уже контактировала с генеральным секретарь организации Ламберто Заньером, мы договорились поддерживать связь", — говорится в заявлении Могерини.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате чего один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инцидентн была ранена гражданка Германии.

Генеральный секретарь организации Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии на Украине.