Представитель Макрона: в отношениях с Россией не должно быть запретных тем

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Позиция кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, который прошел во второй тур выборов президента, заключается в том, что в отношениях с РФ не должно оставаться запретных тем, заявил в воскресенье РИА Новости Стефан Травер, генеральный делегат движения "Вперед".

"Его позиция — четкая. Необходимо оставить связи и мосты с России. Необходимо обсуждать с Россией все вопросы, ни одна из тем не должна становиться табу. Это должны быть честные и теплые, сердечные отношения с Россией, которые помогут решить проблемы", — сказал он.

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом, как свидетельствуют оценки нескольких телеканалов и исследовательских институтов, лидирует Макрон, набирающий в диапазоне между 22% и 23,8%.

Между тем, согласно данным МВД после подсчета 44,89% голосов, Марин Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,30%, Макрон — 22,28%, Франсуа Фийон — 19,60%.

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