Ле Пен рассказала о выборе, который будет у французов во втором туре

ЭНЕН-БОМОН (Франция), 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французам во втором туре выборов президента предстоит выбирать между государством без границ и защищённой Францией, сказала Марин Ле Пен, выступая перед своими сторонниками в штабе свое кампании вскоре после объявления первых итогов первого тура выборов президента.

"Перед вами стоит очень простой выбор: либо государство без зашиты, без границ, мировая конкуренция, массовая иммиграция, либо вы выберете Францию с границами, которые защищают наши рабочие места, нашу покупательную способность, нашу безопасность и наши суверенитеты", — сказала Ле Пен.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>