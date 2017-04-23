Меланшон пока не признает поражение на выборах президента Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал дождаться "достоверных результатов" выборов, отказавшись комментировать данные опросов.

"Мы не признаем результат действительным на базе опросов. Результаты в крупных городах еще не подсчитаны, я призываю к сдержанности, комментаторам надо проявить бдительность", — написал Меланшон на своей странице в Facebook.

По итогам подсчета 30% голосов, председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции, набирая, соответственно, 24,78% и 21,75%.

Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон получает 19,65%, Меланшон идет четвертым с 17,96%.