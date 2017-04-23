В Париже в ходе столкновений с полицией ранен один протестующий

Столкновения протестующих против итогов первого тура выборов с полицией на площади Бастилии в центре Парижа

Столкновения протестующих против итогов первого тура выборов с полицией на площади Бастилии в центре Парижа

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. По меньшей мере один протестующий ранен в столкновениях с полицией на площади Бастилии в центре Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Человек лежит на земле, и полицейские оказывают ему помощь, пытаясь остановить кровотечение.

В настоящее время ни полиция, применившая ранее слезоточивый газ, ни протестующие, бросавшие в полицейских бутылки и крушившие ограждение, каких-то активных действий не предпринимают. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.

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