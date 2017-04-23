Бывший конкурент Меркель стал комиком

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Экс-глава минфина Германии Пеер Штайнбрюк избрал путь сатирика, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В июле 2017 года Штайнбрюк отправится в гастрольное турне по Германии вместе с известным немецким комиком Флорианом Шредером. Организаторы шоу в рекламном анонсе пообещали зрителям "самое веселое предвыборное мероприятие" этого лета.

Пеер Штайнбрюк, представитель Социал-демократической партии Германии, занимал пост министра финансов с 2005 по 2009 год. В 2013 году на выборах канцлера он был конкурентом Ангелы Меркель.