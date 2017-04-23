По оценке телеканала France 2, Фийон и Меланшон не проходят во второй тур

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

ФИЙОН И МЕЛАНШОН НАБИРАЮТ В ПЕРВОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ ПО 19,5%, ОНИ НЕ ПРОХОДЯТ ВО ВТОРОЙ ТУР – ОЦЕНКА FRANCE 2

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