Телеканал France 2: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, такая оценка появилась в 20.00 парижского времени (21.00 мск) на телеканале France 2, заказавшем соответствующее исследование по итогам голосования.

По данным канала, Макрон набрал 23,7% голосов избирателей, а Ле Пен – 21,7%.

Третье место разделили лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и экс-премьер Франции Франсуа Фийон, получившие по 19,5%, передает телеканал.

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