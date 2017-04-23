В Париже на площади Бастилии собрались сотни людей, в толпе зажгли файер

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Несколько сот человек собрались на площади Бастилии и на ступенях лестницы "Опера Бастилия" в ожидании возможной акции протеста, в толпе зажгли файер, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся пока ведут себя спокойно. Кто-то развернул плакат "Бойкот выборам 2017", к лестнице принесли импровизированную гильотину.

Полиция, которая серьёзно усилила меры безопасности на площади, пока держится в стороне.

Движение на площади и прилегающих улицах осуществляется в обычном режиме, за исключением одной, которую полностью заняли полицейские микроавтобусы. Транспорт спокойно проезжает и по бульвару Ришара Ленуара, который ранее на некоторое время перекрывался. Но и там дежурят усиленные наряды стражей порядка с автоматами, микроавтобусы в первом эшелоне закрыты щитами из металлической сетки.

На площадь прибывает все больше журналистов.