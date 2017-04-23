Команда Фийона отменила часть запланированных на вечер мероприятий

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Команда кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона отменила большие мероприятия, запланированные на вечер, в том числе в связи с вопросами безопасности, сообщил РИА Новости представитель штаба Самуэль Лафонт.

"Мы думали по поводу мероприятия в Париже вечером, но по соображениям безопасности, а также в связи с тем, что активисты и волонтеры опечалены последней атакой в Париже, оно было отменено", — сказал собеседник агентства.

По его словам, те, кто поддерживают Фийона, будут переживать за него дома, в кафе и барах, наблюдая за происходящим по телевизору.

"Но большого мероприятия сегодня не будет", — заявил Лафонт.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, в штабе собрались только его команда и журналисты, ожидаются также около 100 активистов.